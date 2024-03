Nuit Européennes des Musées Les 15 ans du Musée du Pays Châtillonnais Trésor de Vix Musée du Pays Châtillonnais Trésor de Vix Châtillon-sur-Seine, samedi 18 mai 2024.

Venez fêter les 15 ans du musée en lumière et en musique à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées le 18 mai 2024 !

Le Musée du Pays Châtillonnais Trésor de Vix accueille la compagnie Remue Ménage et leur « parade amoureuse » pour une déambulation nocturne entre 21h et 23h au centre-ville de Châtillon-sur-Seine.

Gratuit Départ cour d'honneur du musée à 21h.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 21:00:00

fin : 2024-05-18 23:00:00

Musée du Pays Châtillonnais Trésor de Vix 14 Rue de la Libération

Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté accueil@musee-chatillonnais.fr

