Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie, le samedi 21 mai 2022 à 19:00

Didier Vallé fait le portrait de vélos. Lors de votre visite vous découvrirez, en direct, l’artiste et sa technique. [Plus d’information sur le Pass sanitaire](https://www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire)

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

Dans le cadre de la Nuit des Musées, le Grand Atelier, musée d’art et d’industrie vous propose une animation autour de l’exposition : « Vélos-Peintures hyper-figuratives de Didier Vallé ». Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie 3 rue Clément Krebs 86100 Châtellerault Châtellerault La Renaitrie Vienne

