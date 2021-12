Châtellerault Le Grand Atelier - musée d'art et d'industrie Châtellerault, Vienne NUIT EUROPEENNES DES MUSÉES Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Le Grand Atelier – musée d'art et d'industrie, le samedi 21 mai 2022 à 18:00

La réputation du Chat Noir le précède : lieu de divertissement incontournable de la fin du XIXème siècle, pour l’ensemble des pratiques qui s’organisent sous cet emblème – débit de boisson, rendez-vous d’une bohème tapageuse, scène ouverte aux poètes et chansonniers, théâtre d’ombres et même musée de l’avant-garde et de l’incohérence – , on se doute bien qu’on s’y amuse. Mais de quoi rit-on, au juste, au Chat Noir ? Nous nous proposons d’explorer cet espace de sociabilité qui a marqué l’histoire culturelle et artistique, en envisageant comme centrale la question de sa production écrite, plus particulièrement le journal éponyme. Publié de façon hebdomadaire tout au long de l’existence du cabaret, son étude permettra de mettre au jour la poétique de ce collectif : des principales thématiques abordées aux modalités plus proprement comiques.Didier Vallé fait le portrait de vélos. Lors de votre visite vous découvrirez, en direct, l’artiste et sa technique. [Plus d’information sur le Pass sanitaire](https://www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire)

Entrée libre selon les places disponibles. Pass sanitaire obligatoire. Réservation conseillée

Dans le cadre de la Nuit des Musées, le Grand Atelier, musée d’art et d’industrie vous propose une conférence « De quoi rit-on au Chat Noir ? » par Caroline Crépiat. Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie 3 rue Clément Krebs 86100 Châtellerault Châtellerault La Renaitrie Vienne

2022-05-21T18:00:00 2022-05-21T20:00:00

