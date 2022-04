Nuit Européennes des Musées La Sabline – Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

La Sabline – Musée de Préhistoire, le samedi 14 mai à 20:00

Avez-vous déjà découvert la préhistoire de façon décalée ? C’est ce que vous propose l’équipe du musée à travers des mini visites guidées dans le musée tout au long de la soirée. 1 à 2 min pour envisager la préhistoire lussacoise autrement. Puis à 20h45 et à 21h45, ne ratez pas les visites guidées de la grotte de La Marche !

Entrée libre et gratuite

Tout public / Entrée gratuite de 20h à 22h30 La Sabline – Musée de Préhistoire 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Vienne

