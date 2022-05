Nuit européennes des Musées Claracq Claracq Catégories d’évènement: Claracq

Pyrénées-Atlantiques

Nuit européennes des Musées Claracq, 14 mai 2022, Claracq. Nuit européennes des Musées Claracq

2022-05-14 – 2022-05-14

Claracq Pyrénées-Atlantiques Claracq EUR 0 0 • 14h00 – 22h00 : visite libre du musée et accès libre à l’exposition temporaire « Habiter en Aquitaine durant l’Antiquité »

• 14h00 – 20h00 : stand frappe de monnaie pour les enfants • 14h00 : Atelier lampe à huile antique (à partir de 6 ans, sur réservation obligatoire)

• 16h00 : Visite commentée du parcours permanent (sur réservation)

• 18h30 : Apéritif gallo-romain dans le parc du château + possibilité de pique-niquer sur place (selon la météo)

• 20h00 : Projection grand écran du documentaire « les dernières heures de Pompéi » (tout public, sur réservation obligatoire) musée gallo romain CCLB

