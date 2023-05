Nuit européennes des musées au Palais Galliera Palais Galliera, 13 mai 2023, Paris.

Le samedi 13 mai 2023

de 18h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, le Palais Galliera ouvre ses portes jusqu’à 23h, et vous propose des activités en lien avec ses expositions.

L’exposition « 1997 Fashion Big Bang » sera en accès libre et gratuit. Des médiateurs de l’Ecole du Louvre vous accompagneront leur de votre visite et les étudiants de danse du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris vous proposeront une performance au sein du musée.

> L’EXPOSITION « 1997 FASHION BIG BANG » ACCESSIBLE GRATUITEMENT JUSQU’À 23H

L’exposition 1997 Fashion Big Bang est une invitation à vivre ou à revivre les événements les plus marquants qui ont rythmé cette année « explosive » dans l’histoire de la mode. Le parcours réunit plus de 50 silhouettes et est enrichi par autant de vidéos et de documents d’archive inédits.

Les visiteurs seront accueillis au son d’une playlist « 1997 », créée spécialement pour l’exposition sous la direction artistique de Michel Gaubert, illustrateur sonore des plus grands défilés de mode depuis les années 1990.

> Accès : depuis le square Galliera (avenue du Président Wilson)

> Horaires : Samedi 13 mai, de 18h à 23h

> PERFORMANCE DE DANSE PAR LE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL

Lors de cette soirée exceptionnelle, les élèves du Cycle spécialisé danse, encadrés par Marie Leca, accompagneront les visiteurs depuis le square du Palais Galliera jusque dans l’exposition avec une création de la chorégraphe Michèle Murray « Phoenix ».

« L’apparition dans l’exposition d’un être hybride, d’un corps multiple, m’a donné l’idée de reprendre la figure emblématique de Phoenix, pièce de la chorégraphe Michèle Murray, avec laquelle je collabore depuis 25 ans.

Dans cette performance, nous verrons apparaitre des créatures arborant coiffes en plumes, jeans et talons hauts, portés indifféremment par le genre féminin ou masculin.

Elles feront écho aux sublimes créations des couturiers, rendant compte d’une transformation et d’une potentielle mutation de corps. » – Marie Leca, chorégraphe.

> MÉDIATION PAR LES ÉTUDIANTS DE L’ECOLE DU LOUVRE

Tout au long de la soirée, des étudiants de l’Ecole du Louvre en histoire de l’art, de la mode ou de l’architecture accueillent les visiteurs au sein de l’exposition évènement « 1997, Fashion Big Bang » ainsi que dans le jardin du musée. Ils présentent, de manière sensible et singulière, une œuvre, une section ou une thématique (point parole de 15 à 20 minutes).

Palais Galliera 10 avenue Pierre 1er de Serbie 75016 Paris

Contact : https://www.palaisgalliera.paris.fr/fr

