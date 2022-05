Nuit européennes des Musées au Musée du Pays de Sarrebourg Musée du pays de Sarrebourg et parcours Chagall Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Musée du pays de Sarrebourg et parcours Chagall, le samedi 14 mai à 18:00

Renseignements: Musée du Pays de Sarrebourg Rue de la Paix 57400 SARREBOURG 03 87 08 08 68 – [reservations-parcourschagall@orange.fr](mailto:reservations-parcourschagall@orange.fr) Selon conditions sanitaires en vigueur

de 18h à minuit, Entrée gratuite.

Profitez de la Nuit européenne des Musées pour venir découvrir ou re-découvrir les expositions permanentes et temporaires du Musée du Pays de Sarrebourg. Musée du pays de Sarrebourg et parcours Chagall Rue de la Paix, 57400 Sarrebourg Sarrebourg Moselle

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:59:00

