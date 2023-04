Nuit européennes des musées au Musée d’Orsay Musée d’Orsay Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Nuit européennes des musées au Musée d’Orsay Musée d’Orsay, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 18h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Chaque année, le temps d’une nuit, le public est invité à découvrir gratuitement, de manière insolite, festive et ludique, les richesses des musées de France. Cette année, le musée d’Orsay consacre une exposition à sa riche collection de pastels, présentée jusqu’au 2 juillet 2023. Ce médium sensible et délicat sera donc à l’honneur de cette Nuit européennes des musées. Découvrez cet art singulier qui connaît un véritable renouveau au XIXe siècle, ainsi que les propriétés de ce médium, ni dessin, ni peinture, constitué de pigments purs dont la vibration fait toute la beauté et toute la fragilité. Accès libre aux collections permanentes et aux expositions temporaires (sous réserve de la fermeture de certaines salles)

Musée ouvert de 18h à 23h

Évacuation des salles à 22h30 Exposition Pastels de Millet à Redon Deux conférenciers présentent une sélection d’œuvres parmi les plus importants pastellistes de la seconde moitié du XIXe siècle. À 19h, 20h, 21h, 22h

Niveau 0 / exposition temporaire Rencontres dans les collections permanentes avec des étudiantes et étudiants en médiation culturelle de l’INSPÉ de l’Académie de Versailles Une sélection de peintures de Manet, Renoir, Degas, Berthe Morisot, Monet, Eva Gonzales, Marie Cassatt et Odilon Redon fait écho à l’exposition « Pastels de Millet à Redon », De 18h30 à 23h

Niveau supérieur / 5e étage Atelier d’initiation au pastel Un atelier éphémère dans la nef du Musée pour expérimenter, sous la conduite d’un plasticien, les qualités spécifiques du pastel et ses multiples usages. Durée 20 mn (limité à 30 participants, adultes et enfants à partir de 10 ans)

Niveau 0 / Fond de nef / de 19h à 22h Pastel XXL par les étudiants de l’École des Beaux-Arts Démonstration des multiples usages du pastel par des étudiants de l’École des Beaux-Arts Paris, sur un support papier de 10 m de long pour 1,50 m de hauteur. De 19h à 22h

Niveau 0 / mur extérieur de l’exposition temporaire Musée d’Orsay Esplanade Valéry Giscard d’Estaing 75007 Paris Contact : https://www.musee-orsay.fr/fr

© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Jean- Gilles Berizzi Jean-François Millet – Le Bouquet de marguerites

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Musée d'Orsay Adresse Esplanade Valéry Giscard d'Estaing Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Musée d'Orsay Paris

Musée d'Orsay Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Nuit européennes des musées au Musée d’Orsay Musée d’Orsay 2023-05-13 was last modified: by Nuit européennes des musées au Musée d’Orsay Musée d’Orsay Musée d'Orsay 13 mai 2023 Musée d'orsay Paris Paris

Paris Paris