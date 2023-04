Nuit européennes des musées au Musée de l’Armée Musée de l’Armée, 13 mai 2023, Paris.

Le samedi 13 mai 2023

de 19h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Le temps d’une soirée, parcourez le site des Invalides sous l’angle cette année de la culture pop !

Le temps d’une soirée, accompagnés de médiateurs, partez à la découverte du site des Invalides mis en lumière et de toute la richesse des collections du musée de l’Armée sous l’angle de la pop culture !

Un moment privilégié pour visiter l’exposition La Haine des clans. Guerres de Religion, 1559-1610 qui ouvrira exceptionnellement ses portes à cette occasion et assister au concert proposé par l’ensemble Sorbonne Scholars autour du répertoire de la Réforme et la Contre-Réforme.

Manifestation en accès libre et gratuite.

Réservation préalable nécessaire pour les activités (informations pratiques à venir).

1. « Le coin pop’ «

Du Moyen Âge à nos jours, les collections du musée de l’Armée sont riches de plus de 500 000 objets dont certains ont très largement influencé la culture pop.

Au sein des espaces permanents du Musée, tout au long de la soirée, médiateurs et chargés de collections présentent des pièces qui ont inspiré réalisateurs, costumiers, producteurs, créateurs de jeux vidéo… et proposent quelques manipulations d’objets (gantelet, cotte de mailles…).

Rendez-vous dans la cour d’honneur

Groupe de 15 personnes

Durée : 30 minutes

Créneaux : 19h15, 20h, 20h45, 21h30, 22h15

Accès gratuit sur réservation (en fonction des places disponibles) :

– En ligne jusqu’au 11 mai par mail à reservations@musee-armee.fr – en précisant dans l’objet de mail le nom de la visite et le créneau choisi

– Sur place, le soir-même.

2. « Aux sources de la culture pop »

Une déambulation nocturne dans les espaces permanents du musée de l’Armée sous l’angle de la culture pop. Cinéma, jeux-vidéo, bande-dessinée… découvrez comment la culture pop s’est inspirée de pièces historiques, à retrouver dans les collections du Musée.

Rendez-vous dans la cour d’honneur

Groupe de 15 personnes

Durée : 30 minutes

Créneaux : 19h30, 20h, 20h30, 21h, 21h30, 22h

3. « Les Secrets des tombeaux du Dôme des Invalides »

Les médiateurs du musée de l’Armée révèlent aux noctambules les secrets du majestueux tombeau de Napoléon Ier, mais aussi des tombeaux des maréchaux de Turenne, Foch et Lyautey, ainsi que du monument funéraire de Vauban.

Rendez-vous dans la cour d’honneur

Groupe de 15 personnes

Durée : 45 minutes

Créneaux : 19h30, 20h, 20h30, 21h, 21h30, 22h

4. Battaglia : du champ de bataille à la cathédrale Saint-Louis des Invalides

À travers des polyphonies à 4 voix ou plus, les 50 choristes et instrumentistes de l’ensemble Sorbonne Scholars se livrent à une démonstration du genre de la battaglia, né en Italie à la Renaissance, dans laquelle les bruits de la bataille, les cris de ralliement et les sonneries des instruments de musique en usage sur le champ de bataille (trompettes, tambours, fifres et hautbois) sont imités par des onomatopées. L’ensemble vocal est accompagné par un ensemble instrumental comprenant orgue, violes de gambe, flûtes à bec, cornets à bouquin, serpents et sacqueboutes, hautbois et dulcianes.

La Noise des batailles : chansons de guerre et messes de batailles dans l’Europe de la Renaissance par l’ensemble Sorbonne Scholars

Cathédrale Saint-Louis des Invalides

À 21h – durée : 45 minutes

Accès gratuit sur réservation : en ligne jusqu’au 11 mai (réservations prochainement disponibles) ou sur place le soir même en fonction des places disponibles

5. La Haine des clans. Guerres de Religion, 1559-1610. Du 5 avril au 30 juillet 2023

Visite libre et gratuite de l’exposition La Haine des clans. Guerres de Religion : 1559-1610

La seconde moitié du XVIe siècle constitue la « part sombre » de la Renaissance, marquée en France par les querelles religieuses, les troubles civils et une profonde remise en cause du pouvoir royal : un âge de désordre et de déraison, qui, en 40 ans et 8 guerres de Religion, va embraser le royaume en une succession d’affrontements, répressions, scandales et massacres, bouleversant l’équilibre du pays de façon inédite.

6. Cerise sur le gâteau !

À l’occasion de cette nuit pop, la salle Turenne, ancien réfectoire des Invalides, retrouve ses fonctions initiales et propose une restauration sur place, dans la salle Turenne, pour une collation ou un verre, en famille ou entre amis avant et après la visite.

Salle Turenne

De 19h à 23h

Accès libre et gratuit (restauration payante)

