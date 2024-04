Nuit européennes des musées 2024 Musée Blanche Hoschedé-Monet Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon, samedi 18 mai 2024.

Nuit européennes des musées 2024 Musée Blanche Hoschedé-Monet Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon Eure

La nuit européenne des musées aura lieu le samedi 18 mai 2024. Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes en France et en Europe, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. Visites éclairées, parcours ludiques, projections, animations exceptionnelles donneront à vivre au public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.

Voici le programme que vous propose le Musée Blanche Hoschedé-Monet pour cette soirée culturelle

Expositions en libre accès de 18h à 00 minuit

– « Givernisme, rêveries dans le jardin de Claude Monet » photo de Jean-François Rauzier dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste

-« Acqua Alta » peintures de Stéphane Montefiore dans le cadre du Festival les AnthropoScènes

La classe, l’œuvre présentation des travaux d’élèves

– 17h Classes Art de l’école château Saint-Lazare

-18h 6e CHAAP du Collège César Lemaître

Atelier origami Fleurs ! par Koreen Conception de 18h à 23h

De toutes les couleurs et de toutes les formes, le temps est venu pour les fleurs d’éclore ! Leurs floraisons éphémères nous réjouissent… Prolongez l’émerveillement avec Koreene en concevant des fleurs éternelles grâce à l’art de plier le papier.

Qui est Koreene Conception ?

Designer et artiste papier, Corinne Lozach crée des univers en papier poétique et onirique avec des matières recyclables, tracées et certifiées Pop-up, origami, kirigami, et installations de papier.

Basée à côté de Giverny, Koreene conception accompagne également les professionnels dans la création et la mise en scène de leur identité visuelle. Elle réalise des propositions originales et exceptionnelles pour promouvoir les produits et l’image de la marque.

Gratuit sans réservation

20h défilé de mode Capsule Jelenew

Informations 02 32 64 79 05 / musee@vernon27.fr /

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 18:00:00

fin : 2024-05-18

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont

Vernon 27200 Eure Normandie musee@vernon27.fr

L’événement Nuit européennes des musées 2024 Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération