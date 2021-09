Nuit Européenne du Patrimoine “Dès l’Aube” Palais Galien, 18 septembre 2021, Bordeaux.

Rendez-vous le samedi 18 septembre au Palais Gallien où pour la deuxième année consécutive, le spectacle vidéo mapping avec harpe ” Dès l’Aube ” créé par le collectif Organ’Phantom, **mettra en lumière les ruines du plus vieil édifice de Bordeaux dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021.** Encouragés par votre enthousiasme lors de la retransmission en live stream l’an dernier, nous avions envie de rejouer cette création originale mais cette fois, déconfinés et AVEC DU PUBLIC ! Le spectacle sera joué en 3 représentations entrecoupées d’entractes sonores, toujours dans l’optique d’une interprétation artistique à partager pour faire vivre ce site emblématique. Puisant autant dans l’histoire du Palais Gallien que dans les légendes qui l’entourent, le collectif Organphantom a concentré son travail numérique autour d’une interprétation originale, entre inspiration du passé et vision futuriste. **Un voyage à travers le temps, qui interroge la place du patrimoine dans nos sociétés contemporaines, dans une ambiance contemplative et fantomatique.** ### **Line up** Entracte sonore de 20h à 20h30 par Ôde 20h40 – 21h00 : **Dès l’Aube** Entracte sonore de 21h10 à 21h40 par Naufrage et visuels de studio reyav 21h50 – 22h10 : **Dès l’Aube** Entracte sonore de 22h20 à 22h50 par Echowired et visuels d’Anton Bdvs 23h00 – 23h20 : **Dès l’Aube** 23h30 – 00h45 : DJ guest Direction artistique : Marie Laverda Vidéo : Pablo Gracias Harpe : Marie Emmanuelle Allant Dupuy Musique : Anton Bdvs

GRATUIT – Dès 20h Jauge limitée Contrôle du pass sanitaire à l’entrée et masque obligatoire dans l’enceinte

Palais Galien 126 rue du Docteur Albert Barraud 33000 Bordeaux Bordeaux Saint-Seurin Gironde



