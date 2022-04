Nuit européenne des Musées : visite nocturne de la Grange Pyramidale Vailly-sur-Sauldre Vailly-sur-Sauldre Catégories d’évènement: 18260

Vailly-sur-Sauldre

Nuit européenne des Musées : visite nocturne de la Grange Pyramidale Vailly-sur-Sauldre, 14 mai 2022, Vailly-sur-Sauldre. Nuit européenne des Musées : visite nocturne de la Grange Pyramidale Vailly-sur-Sauldre

2022-05-14 21:30:00 – 2022-05-14

Vailly-sur-Sauldre 18260 Vailly-sur-Sauldre Dans le cadre de la Nuit européenne des Musées, l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois vous propose une découverte nocturne de la Grange pyramidale ! Ouvert à tous, gratuit sur inscription.

Respect des règles sanitaires en vigueur. Dans le cadre de la Nuit européenne des Musées, l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois vous propose une découverte nocturne de la Grange pyramidale ! Ouvert à tous, gratuit sur inscription.

Respect des règles sanitaires en vigueur. ©Energievagabonde

Vailly-sur-Sauldre

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: 18260, Vailly-sur-Sauldre Autres Lieu Vailly-sur-Sauldre Adresse Ville Vailly-sur-Sauldre lieuville Vailly-sur-Sauldre Departement 18260

Vailly-sur-Sauldre Vailly-sur-Sauldre 18260 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vailly-sur-sauldre/

Nuit européenne des Musées : visite nocturne de la Grange Pyramidale Vailly-sur-Sauldre 2022-05-14 was last modified: by Nuit européenne des Musées : visite nocturne de la Grange Pyramidale Vailly-sur-Sauldre Vailly-sur-Sauldre 14 mai 2022 18260 Vailly-sur-Sauldre

Vailly-sur-Sauldre 18260