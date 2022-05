NUIT EUROPEENNE DES MUSEES – VISITE DU MUSEE TAURIN Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

2022-05-14 18:00:00 – 2022-05-14 23:00:00

Béziers Hérault Les membres de l’UTB vous invite à découvrir les collections du musée taurin installé dans l’ancien couvent des Dominicains. Elles permettent de mesurer et de comprendre l’importance de la culture taurine à Béziers, tout en rappelant l’histoire française et espagnole de la tauromachie dans l’univers des peintres.

