NUIT EUROPEENNE DES MUSEES – VISITE COMMENTEE – MILLE ET UNE PARURES, 14 mai 2022, .

NUIT EUROPEENNE DES MUSEES – VISITE COMMENTEE – MILLE ET UNE PARURES

2022-05-14 – 2022-05-14

Insigne de luxe et de pouvoir, la parure et ses représentations fascinent les peintres tout au long de l’histoire de l’art. Grâce au perfectionnement de la peinture à l’huile, les techniques s’affinent pour représenter textures et détails. Les courants orientalistes et réalistes au XIXe siècle redoublent de virtuosité pour rendre compte de ces mille et une parures. Venez découvrir les trésors de nos collections et leurs atours.

Entrée libre.

