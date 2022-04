Nuit Européenne des Musées Villiers-Saint-Benoît Villiers-Saint-Benoît Catégories d’évènement: Villiers-Saint-Benoît

Yonne

Nuit Européenne des Musées Villiers-Saint-Benoît, 14 mai 2022, Villiers-Saint-Benoît. Nuit Européenne des Musées Musée d’Art et d’Histoire de Puisaye 5 rue Paul Huillard Villiers-Saint-Benoît

2022-05-14 – 2022-05-14 Musée d’Art et d’Histoire de Puisaye 5 rue Paul Huillard

Villiers-Saint-Benoît Yonne EUR Accès à tout le musée pour voir les collections de faïences et de grès ainsi que l’exposition Hélène Guinepied. +33 3 86 45 73 05 Accès à tout le musée pour voir les collections de faïences et de grès ainsi que l’exposition Hélène Guinepied. Musée d’Art et d’Histoire de Puisaye 5 rue Paul Huillard Villiers-Saint-Benoît

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Villiers-Saint-Benoît, Yonne Autres Lieu Villiers-Saint-Benoît Adresse Musée d'Art et d'Histoire de Puisaye 5 rue Paul Huillard Ville Villiers-Saint-Benoît lieuville Musée d'Art et d'Histoire de Puisaye 5 rue Paul Huillard Villiers-Saint-Benoît Departement Yonne

Villiers-Saint-Benoît Villiers-Saint-Benoît Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villiers-saint-benoit/

Nuit Européenne des Musées Villiers-Saint-Benoît 2022-05-14 was last modified: by Nuit Européenne des Musées Villiers-Saint-Benoît Villiers-Saint-Benoît 14 mai 2022 Villiers-Saint-Benoît Yonne

Villiers-Saint-Benoît Yonne