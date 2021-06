Menton Ville de Menton Alpes-Maritimes, Menton Nuit européenne des Musées Ville de Menton Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Ville de Menton, le vendredi 2 juillet à 20:00

**Musée de préhistiore régionale** **Visites commentées des expositions du musée sur le thème du feu** : Quand il a domestiqué le feu, l’homme a pour la première fois été capable de produire de l’énergie sous forme de lumière et de chaleur. de 20h à 23h Ville de Menton Ville de Menton – 06500 Menton Garavan Alpes-Maritimes

2021-07-02T20:00:00 2021-07-02T23:00:00

