Musée d'art et d'histoire de Meudon, le samedi 14 mai à 16:00

**Programme de la Nuit des musées :** * De 16h-18h30 : **Visite croisée** de la fondation Arp (Clamart) et de l’exposition _Maria Papa Rostkowska et ses affinités artistiques : Jean Arp, Emile Gilioli et Marino Marini_ Un comédien historien de l’art s’empare des œuvres de Jean Arp à la fondation Arp et de celles de Maria Papa Rostkowska au musée d’art et d’histoire de Meudon pour révéler les histoires palpitantes de leur élaboration. Ces visites croisées, documentées et pleines d’anecdotes sont une invitation au voyage au cœur de la création artistique. (Départ de la Fondation Arp et arrivée au musée d’art et d’histoire de Meudon – Sur réservation – 12€/participant – durée : 2h30) * A partir de 17h : Présentation des réalisations des élèves de l’école maternelle Vignaud (Meudon) dans le cadre du projet _**La classe, l’œuvre**_ * A partir de 17h : « Les secrets du château de Meudon », **jeu de piste numérique sur le Domaine.** Vous aimez les résoudre des énigmes ? Venez découvrir les secrets du Château de Meudon ou plutôt de ses châteaux…. à l’aide de vidéos, de restitutions 3D, de vieux parchemins et de votre capacité de déduction embarquez-vous une nouvelle aventure sur le site extraordinaire du Domaine de Meudon. Une promenade truffée d’anecdotes et de mystères… (Sur réservation – Gratuit – enfants à partir de 7 ans accompagnés – Jeu sur smartphone ou prêt de tablettes au musée) * De 17h30 à 20h30 : **atelier pour enfants** : « _Petits artistes de nuit : dessiner la lumière »_ Vos enfants sont attendus dans la cour du musée pour un atelier de dessin et peinture en plein air sur le thème de la nuit, animé par Marie Léna, artiste coloriste. Nuit, étoiles, lumières…. mais également chevalets, papiers et matériel vous attendent dans la cour du musée pour interpréter ces thèmes à l’aide de différents médiums (pastel, crayons, gouache…). En cas de pluie, l’atelier se déroulera dans celui du Musée. (Gratuit – Sur réservation – Atelier de 30 min en continu – enfant à partir de 5 ans) * A 19h : **Visite guidée** de l’exposition _Maria Papa Rostkowska et ses affinités artistiques : Jean Arp, Emile Gilioli et Marino Marini_ en compagnie de Nicolas et Joëlle Rostkowski, fils et belle-fille de l’artiste. (Gratuit – Sur réservation) * A partir de 19h : **Pique-nique** sous les étoiles Profitez des tables et chaises du jardin en apportant votre pique-nique à partager en famille ou entre amis ! (Gratuit – Sans réservation) De 17h à 23h, chacun trouvera une activité à sa mesure : visite guidée, découverte, ateliers enfants, jeux numériques, dégustation et même pique-nique dans le jardin … ! Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 rue des Pierres, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

2022-05-14T16:00:00 2022-05-14T23:00:00

