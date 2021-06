Thionville Thionville Moselle, Thionville NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville Moselle Thionville A l’occasion de la 17ème édition de la Nuit Européenne des Musées, le Musée Archéologique du Pays Thionvillois – La Tour aux Puces vous propose une représentation théâtrale sur l’histoire de Thionville par la compagnie « Théâtre à dire ». En raison des mesures sanitaires en vigueur, les places sont limitées.

sur réservation par e-mail joly.b@mairie-thionville.fr +33 38282255249 http://www.tourauxpuces.com/

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Thionville Étiquettes évènement : Autres Lieu Thionville Adresse cour du château Musée de la Tour aux puces Ville Thionville lieuville 49.3575#6.16798