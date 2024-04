Nuit européenne des musées TARBES Tarbes, samedi 18 mai 2024.

La 20ème édition de la Nuit européenne des musées, organisée par le ministère de la Culture est un rendez-vous incontournable, qui permet au public de tous âges et de tous horizons, de visiter gratuitement, en soirée et dans une ambiance festive, plus de 3000 musées en France et en Europe.

A Tarbes, venez pousser les portes du

MUSÉE MASSEY

de 19h à minuit

Venez découvrir devant le musée, la réplique de l’ambulance de la Garde Impériale et le bivouac sous tentes d’une dizaine de passionnés costumés en soldats de la Grande Armée.

A travers les souvenirs glorieux et malheureux de leurs campagnes, ils vous feront revivre les grands moments de l’épopée napoléonienne de l’Italie à l’Égypte, puis de l’Espagne à la Russie, qui ont contribué à fonder notre Europe Moderne.

MUSÉE DE LA DÉPORTATION ET DE LA RÉSISTANCE

de 18h30 à 23h

18h30-23h visite libre du musée

18h30-21h visite libre de l’exposition temporaire

19h30 Big Band au musée ! Concert mené par les élèves du Conservatoire Henri-Duparc

21h15 Les secrets de mon père, film d’animation de Véra Belmont (réservation conseillée)

TARBES Rue Achile Jubinal

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie publics.musees@mairie-tarbes.fr

