Lattes Hérault Une découverte du musée dans un contexte singulier, avec des animations exclusives et la possibilité de visiter les expositions en nocturne. Une soirée mémorable en perspective ! > De 14h30 à 22h00 | Jeu de rôle sur le site archéologique de Lattara, avec l’association Le Manoir du crime.

Inscriptions sur place le samedi 14 mai 2022.

> 19h00 : Tous en scène ! Les élèves se font médiateurs ! Visite théâtralisée par des petits groupes d’élèves costumés à la mode antique, en déambulation dans le jardin du musée, près de la restitution expérimentale de la maison gauloise. > 21h00 : Le destin d’Albionix, un spectacle de mythologie gauloise avec Fabien Bages

>Exposition temporaire “Gaulois ? Gaulois ! Comment l’archéologie perçoit les identités celtiques”.

