Seillans 83440 Seillans Dans le cadre de la 18ème Nuit Européenne des Musées, la Maison Waldberg, vous accueille de 18h à 20h pour visiter la donation des oeuvres de Max Ernst, Dorothea Tanning et Stan Appenzeller. Une causerie sur ces artistes vous y attend. Visite gratuite. contact@paysdefayence.com +33 4 94 76 01 02 https://www.paysdefayence.com/ Place du Thouron Maison Waldberg Seillans

