Nuit européenne des musées Samadet, 14 mai 2022

2022-05-14 19:30:00 – 2022-05-14 21:00:00

Visite libre de l’exposition “Je Mange Donc Je Suis- Un parcours culinaire entre nature et culture” de Christophe LAVELLE. En véritable alchimiste de la matière comestible, solide comme liquide, l’Homme mobilise ses connaissances et ses sens pour produire le meilleur et inventer constamment de nouvelles recettes, dans de savants jeux de couleurs, de textures, d’odeurs et de saveurs. Il cueille, chasse, pêche, plante, élève, découpe, mélange, sèche, fume, fermente, cuit… puis sert, mange et parle de ce qu’il mange. Propriétés des ingrédients, mécanismes de leur transformation, fabrique du goût, rituels alimentaires, apports nutritionnels: entre nature et culture, matières et manières, la science nous éclaire sur tout ce qui fait notre alimentation.

+33 5 58 79 13 00

Route d'Hagetmau Musée de la faïence Samadet

