Nuit européenne des musées Saint-Marcel

Saint-Marcel

Nuit européenne des musées Musée de la Résistance en Bretagne Les Hardys-Béhélec Saint-Marcel

2022-05-14

Saint-Marcel Morbihan La Nuit européenne des musées aura lieu le samedi 14 mai 2022. Ce soir-là, le Musée de la Résistance en Bretagne ouvrira gratuitement ses portes jusque 23h. Jeu de piste grandeur nature et cinéma en plein-air vous feront vivre une expérience du musée à la fois conviviale et ludique. – 14h-19h : Jeu de piste grandeur nature «Mission Dingson » dans le parc du musée avec la complicité de figurants.

Départ toutes les demi-heures par équipes (5p max par équipe)

Sur inscription. 2 €/personne. RDV à l’accueil du musée. – 21h30 : Séance de cinéma en plein air.

Projection du film « Shelburn » en présence du réalisateur, Nicolas Guillou.

