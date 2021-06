Saint-Étienne Saint-Étienne Loire, Saint-Étienne Nuit Européenne des Musées Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Nuit Européenne des Musées Saint-Étienne, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Étienne. Nuit Européenne des Musées 2021-07-03 – 2021-07-03

Saint-Étienne Loire Venez (re)découvrir Couriot autrement, au travers d’une programmation variée. Musique, théâtre, expositions et visites guidées insolites seront au programme. Sur réservation uniquement. +33 4 77 43 83 26 http://musee-mine.saint-etienne.fr/agenda Venez (re)découvrir Couriot autrement, au travers d’une programmation variée. Musique, théâtre, expositions et visites guidées insolites seront au programme. Sur réservation uniquement.

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Étienne Adresse Ville Saint-Étienne lieuville 45.43793#4.37619