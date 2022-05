Nuit européenne des musées Saint-Brieuc, 14 mai 2022, Saint-Brieuc.

Nuit européenne des musées Galeries permanentes Cour F. Renaud – rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc

2022-05-14 16:00:00 – 2022-05-14 23:59:00 Galeries permanentes Cour F. Renaud – rue des Lycéens Martyrs

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Sérigraphies voyageuses / Croquer des images et des mots en voyage / Ateliers / Restitution des projets d’Education Artistique et Culturelle.

Ensemble, célébrons la 18e édition de la Nuit européenne des musées.

Ce samedi 14 mai 2022, célébrons à nouveau le temps d’une nuit les musées français et européens, invitons les publics à passer leurs portes, à déambuler dans leurs couloirs, à découvrir et redécouvrir leurs œuvres, sans barrières ni écrans interposés ! Ensemble, faisons de cette 18e édition de la Nuit européenne des musées l’occasion de renouer avec les lieux incontournables de notre vie culturelle.

Cette année, les enfants ont participé à des projets d’Éducation Artistique et Culturelle avec le musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc et un.e artiste associé.e.s. Nous vous invitons chaleureusement à venir en découvrir les créations.

16h : Projet “Sérigraphies voyageuses” avec l’artiste Anaïck Moriceau et les écoles maternelles Grand Clos et Guy Ropartz, Saint-Brieuc.

18h : Projet “Croquer des images et des mots en voyage” avec l’artiste Gwen Guégan et les écoles élémentaires Poutrin et la Vallée, Saint-Brieuc

20h : Projet “Ateliers” avec le centre d’art GwinZegal, l’artiste Hubert Crabières et le collège Jean Macé, Saint-Brieuc.

musee@saint-brieuc.fr +33 2 96 62 55 20 https://www.saint-brieuc.fr/ville-dynamique/equipements-culturels/musee-dart-et-dhistoire/

Galeries permanentes Cour F. Renaud – rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc

