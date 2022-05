Nuit européenne des musées Rodez, 14 mai 2022, Rodez.

Nuit européenne des musées place Clémenceau Rodez

2022-05-14 – 2022-05-14

place Clémenceau Rodez Aveyron

EUR Rodez Les artistes invités dans le cadre de la Nuit européenne des musées font échos à la nouvelle exposition 2+2=22 Lesalonreçoit présentée au premier étage du musée Denys-Puech jusqu’au 25 septembre 2022,

Mix musical et projections inspiré par les cartons d’invitations du 22 depuis 1993. Artiste multimédia, David Brunner utilise des objets emblématiques de la culture électronique gouvernée par les tendances de la mode et du design afin de créer des interactions avec l’art contemporain, la culture pop et l’imagerie de la science-fiction.

Mix musical et projection – David Brunner

musee.denyspuech@rodezagglo.fr +33 5 65 73 82 20 http://musee-denys-puech.rodezagglo.fr/

