Nuit Européenne des Musées Richelieu Richelieu Catégories d’évènement: 37120

Richelieu

Nuit Européenne des Musées Richelieu, 14 mai 2022, Richelieu. Nuit Européenne des Musées Richelieu

2022-05-14 – 2022-05-14

Richelieu 37120 Richelieu La Ville de Richelieu accueille pour la deuxième année la Nuit Européenne des Musées. Le musée et l’église vous ouvrent leurs portes. Durant cette soirée, vous pourrez assister à une visite commentée de la Galerie des Batailles et visite commentée des vitraux. La Ville de Richelieu accueille pour la deuxième année la Nuit Européenne des Musées. Le musée et l’église vous ouvrent leurs portes. Durant cette soirée, vous pourrez assister à une visite commentée de la Galerie des Batailles et visite commentée des vitraux. culture@ville-richelieu.fr +33 2 47 58 10 13 https://www.ville-richelieu.fr/ La Ville de Richelieu accueille pour la deuxième année la Nuit Européenne des Musées. Le musée et l’église vous ouvrent leurs portes. Durant cette soirée, vous pourrez assister à une visite commentée de la Galerie des Batailles et visite commentée des vitraux. Richelieu

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: 37120, Richelieu Autres Lieu Richelieu Adresse Ville Richelieu lieuville Richelieu Departement 37120

Richelieu Richelieu 37120 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/richelieu/

Nuit Européenne des Musées Richelieu 2022-05-14 was last modified: by Nuit Européenne des Musées Richelieu Richelieu 14 mai 2022 37120 Richelieu

Richelieu 37120