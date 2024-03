NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES REPRÉSENTATION DU STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE DANSER LE GESTE Musée de Mirecourt Mirecourt, samedi 18 mai 2024.

La résidence un geste à soi.

Avec Un geste à soi , la Compagnie l’aéronef, en résidence pour 3 ans au Musée de Mirecourt, poursuit l’ambition de collecter les gestes humains et d’en faire la matière première d’un travail chorégraphique ancré dans le territoire.

Les intervenants Pascale Houbin a été interprète de Daniel Larrieu, Philippe Decouflé, Sidonie Rochon, le groupe Alis. Elle fonde sa compagnie « Non de Nom » en 1987. Diplômé du Conservatoire National Supérieur de Lyon, Sébastien Cormier dirige le département médiation et transmission du collectif Faun(es). Chorégraphe et interprète de la Compagnie l’aéronef, qu’elle a fondée à Épinal en 2012, Anne Marion est l’initiatrice et la conceptrice de cette résidence en territoire.Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

Musée de Mirecourt Cours Stanislas

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est info@musee-mirecourt.fr

