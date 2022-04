Nuit Européenne des Musées Reims, 14 mai 2022, Reims.

Nuit Européenne des Musées Reims

2022-05-14 – 2022-05-14

Reims Marne Reims

Le ministère de la Culture invite chacune et chacun à la 18e édition de la Nuit européenne des musées !

Rendez-vous culturel et succès populaire depuis 2005, la Nuit européenne des musées permet de vivre une expérience du musée inédite et ludique !

Après deux années de restrictions liées à la crise sanitaire, cette année sera l’occasion de renouer avec la joie de découvrir dès la tombée de la nuit et jusqu’à minuit, plus de 3000 musées.

L’occasion idéale pour explorer toutes les richesses d’un musée qui vous est encore inconnu ou de retourner dans celui que vous chérissez, pour une exposition inédite.

Partout en France, étonnez-vous avec les créations des élèves ayant participé à l’opération « La classe, l’œuvre ! » autour d’une œuvre ou d’un objet conservé dans les collections des musées participant à l’opération. Amateur d’art ou simple curieux, jeune ou moins jeune, la découverte sera à la portée de tous !

Lors de la Nuit des Musées, les établissements rivalisent d’imagination et de créativité pour vous offrir une vision inattendue et souvent insolite de leurs collections.

http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/

Le ministère de la Culture invite chacune et chacun à la 18e édition de la Nuit européenne des musées !

Rendez-vous culturel et succès populaire depuis 2005, la Nuit européenne des musées permet de vivre une expérience du musée inédite et ludique !

Après deux années de restrictions liées à la crise sanitaire, cette année sera l’occasion de renouer avec la joie de découvrir dès la tombée de la nuit et jusqu’à minuit, plus de 3000 musées.

L’occasion idéale pour explorer toutes les richesses d’un musée qui vous est encore inconnu ou de retourner dans celui que vous chérissez, pour une exposition inédite.

Partout en France, étonnez-vous avec les créations des élèves ayant participé à l’opération « La classe, l’œuvre ! » autour d’une œuvre ou d’un objet conservé dans les collections des musées participant à l’opération. Amateur d’art ou simple curieux, jeune ou moins jeune, la découverte sera à la portée de tous !

Reims

dernière mise à jour : 2022-04-13 par Office de tourisme du Grand Reims