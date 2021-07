Nuit Européenne des Musées Pont-Aven, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Pont-Aven.

Nuit Européenne des Musées 2021-07-03 – 2021-07-03

Pont-Aven Finistère Pont-Aven

La 17ème édition de la Nuit européenne des musées aura lieu le samedi 3 juillet 2021 en France et dans toute l’Europe.

Habituellement, 2 millions de visiteurs viennent, le temps d’une nuit, dans près de 3000 musées en France et en Europe

ouverts gratuitement pour l’occasion.

Comme chaque année, les musées de Concarneau Cornouaille Agglomération – le Musée de Pont-Aven et le Musée de la

Pêche à Concarneau – s’associent à l’événement en proposant des visites et animations à la fois gratuites et inédites, pour

tous les publics, de 18 heures à minuit.

Visites à la carte ! dans l’exposition Jean Puy/Ambroise Vollard, un Fauve et son marchand

Tout au long de la soirée, la médiatrice s’adapte à vos envies et vous laisse libre de concocter votre menu de visite.

Selon vos désirs, la médiatrice commente trois œuvres que vous aurez choisies (entrée – plat – dessert).

A 18h30 – 19h – 19h30 – 20h – 21h30 – 22h – 22h30 – 23h

Durée : 30 minutes

RV : au niveau 2

Jeu énigmes / à faire en autonomie

Une découverte ludique du parcours permanent du musée. Venez résoudre l’énigme en famille.

18h à minuit, en continu

RV : Livret distribué au 3ème niveau du musée

Mystères au musée – en partenariat avec le festival du Chien jaune

Suspense au musée : laissez-vous porter par des lectures ponctuées d’énigmes avec le Chien Jaune de Concarneau.

Redécouvrez les œuvres du musée au rythme des extraits de polars lus à haute voix.

De 21h à 21h45

Durée : 45 min

RV : départ de la salle Julia

Présentation des projets scolaires en lien avec musée

Résultat du concours de couvertures autour de la nouvelle de Bertrand Puard « Les Mystérieux Visages de Pont-Aven »

qui est distribuée gratuitement aux jeunes dans le musée ainsi que présentation de la vidéo réalisée dans le cadre du

projet Colore la vie de Sébastien Jantzen.

18h à minuit, en continuRV : en salle Julia

Permanence de l’association des Amis du Musée de Pont-Aven

Comme chaque année, l’association des Amis du Musée de Pont-Aven assure une permanence pour faire connaître ses

missions et accueillir de nouveaux adhérents.

De 18h à minuit, en continu

Accès libre

RV : salle Julia

+33 2 98 06 14 43 https://www.museepontaven.fr/fr/

La 17ème édition de la Nuit européenne des musées aura lieu le samedi 3 juillet 2021 en France et dans toute l’Europe.

Habituellement, 2 millions de visiteurs viennent, le temps d’une nuit, dans près de 3000 musées en France et en Europe

ouverts gratuitement pour l’occasion.

Comme chaque année, les musées de Concarneau Cornouaille Agglomération – le Musée de Pont-Aven et le Musée de la

Pêche à Concarneau – s’associent à l’événement en proposant des visites et animations à la fois gratuites et inédites, pour

tous les publics, de 18 heures à minuit.

Visites à la carte ! dans l’exposition Jean Puy/Ambroise Vollard, un Fauve et son marchand

Tout au long de la soirée, la médiatrice s’adapte à vos envies et vous laisse libre de concocter votre menu de visite.

Selon vos désirs, la médiatrice commente trois œuvres que vous aurez choisies (entrée – plat – dessert).

A 18h30 – 19h – 19h30 – 20h – 21h30 – 22h – 22h30 – 23h

Durée : 30 minutes

RV : au niveau 2

Jeu énigmes / à faire en autonomie

Une découverte ludique du parcours permanent du musée. Venez résoudre l’énigme en famille.

18h à minuit, en continu

RV : Livret distribué au 3ème niveau du musée

Mystères au musée – en partenariat avec le festival du Chien jaune

Suspense au musée : laissez-vous porter par des lectures ponctuées d’énigmes avec le Chien Jaune de Concarneau.

Redécouvrez les œuvres du musée au rythme des extraits de polars lus à haute voix.

De 21h à 21h45

Durée : 45 min

RV : départ de la salle Julia

Présentation des projets scolaires en lien avec musée

Résultat du concours de couvertures autour de la nouvelle de Bertrand Puard « Les Mystérieux Visages de Pont-Aven »

qui est distribuée gratuitement aux jeunes dans le musée ainsi que présentation de la vidéo réalisée dans le cadre du

projet Colore la vie de Sébastien Jantzen.

18h à minuit, en continuRV : en salle Julia

Permanence de l’association des Amis du Musée de Pont-Aven

Comme chaque année, l’association des Amis du Musée de Pont-Aven assure une permanence pour faire connaître ses

missions et accueillir de nouveaux adhérents.

De 18h à minuit, en continu

Accès libre

RV : salle Julia

dernière mise à jour : 2021-06-21 par