Nuit européenne des musées Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Nuit européenne des musées Pau, 14 mai 2022, Pau. Nuit européenne des musées Pau

2022-05-14 20:30:00 – 2022-05-14

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 0 Pour l’animation de cette 18e édition, le Château de Pau a donné carte blanche à la compagnie aparté. attention, ils

sont capables de tout et surtout de vous surprendre !

alors place au théâtre pour une nuit magique…accès gratuit – animation en cours d’élaboration.

Pau

