Nuit européenne des musées rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux-Arts Pau

2022-05-14 20:00:00 – 2022-05-14 23:15:00 rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux-Arts

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Associé au conservatoire à Rayonnement départemental Pau Béarn Pyrénées, le musée des Beaux-arts ouvre ses

portes toute la soirée pour proposer une série de représentations mêlant danse et musique dans un dialogue

artistique inédit avec les oeuvres de la collection. Associé au conservatoire à Rayonnement départemental Pau Béarn Pyrénées, le musée des Beaux-arts ouvre ses

portes toute la soirée pour proposer une série de représentations mêlant danse et musique dans un dialogue

+33 5 59 27 33 02

portes toute la soirée pour proposer une série de représentations mêlant danse et musique dans un dialogue

artistique inédit avec les oeuvres de la collection. Pau Pyrénées Tourisme / Stéphane Torres

rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux-Arts Pau

