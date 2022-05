Nuit européenne des musées Nyons, 14 mai 2022, Nyons.

2022-05-14 18:00:00 – 23:00:00 Musée Archéologie et Histoire de Nyons et des Baronnies 8 rue Pierre Toesca

Nyons Drôme

La Nuit européenne des musées au musée d’histoire et d’archéologie de Nyons et des Baronnies, de 18h à 23h. Au programme : animations musicales en extérieur et libre accès au Musée.

