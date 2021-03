Nuit européenne des musées numérique, 15 mai 2021-15 mai 2021, Marseille.

Nuit européenne des musées numérique 2021-05-15 – 2021-05-15

Marseille Bouches-du-Rhône

La Nuit européenne des musées est organisée par le ministère de la Culture.

Elle est placée sous le patronage du Conseil de l’Europe, de la Commission nationale française pour l’UNESCO et de l’ICOM (Conseil international des musées).



Initiée par le ministère de la Culture, la manifestation la « Nuit des musées », qui a succédé, depuis 2005, au « Printemps des musées », se déroule chaque année, un samedi du mois de mai, en même temps que la « Journée internationale des musées » de l’ICOM.



Le temps d’une nuit, entre le coucher du soleil et 1h du matin, le public est invité à découvrir gratuitement, de manière insolite, festive et ludique, les richesses des musées de France, ainsi que ceux d’une trentaine de pays d’Europe.



Chaque établissement participant conçoit un événement associant le talent d’artistes, de professionnels ou de bénévoles venus d’horizons divers. Chacun met en valeur, de façon originale, ses collections (Beaux-arts, art moderne, ethnographie, archéologie, traditions populaires…) en proposant des animations, en direction de tous les publics.



Au programme : expositions temporaires, visites thématiques guidées, parcours musicaux, rencontres, lectures de textes, concerts, dégustations, démonstration de savoir-faire, apéritif/buffet, reconstitutions historiques, mise en lumière, projections cinématographiques…

Afin que chacun, seul, en famille, entre amis, puisse composer son parcours et découvrir la magie nocturne des musées, lors d’une nuit pleine de surprises.

http://musees.marseille.fr/

