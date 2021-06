Noyers Noyers Noyers, Yonne Nuit européenne des musées Noyers Noyers Catégories d’évènement: Noyers

Yonne

Nuit européenne des musées Noyers, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Noyers. Nuit européenne des musées 2021-07-03 13:30:00 – 2021-07-03 21:00:00 Musée des Arts Naïfs et Populaires 25 Rue de l’Église

Les collégiens ont puisé leurs inspirations afin de travailler sur le voyage imaginaire et de se mettre dans la peau d'un explorateur qui découvre une civilisation jusqu'alors inconnue. La restitution aura lieu au musée pour la Nuit des musées. Le musicien Alain Pinsolle nous fera le plaisir de ses talents par sessions tout au long de l'après-midi. Au programme : possibilité d'écouter du vibraphone, de l'accordéon et du mélodica. Exposition temporaire de boîtes de la collection de Serge Moreau. musee-de-noyers@wanadoo.fr +33 3 86 82 89 09 http://www.noyers-et-tourisme.com/

