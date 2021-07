Nuit européenne des Musées Niort, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Niort.

Nuit européenne des Musées 2021-07-03 19:00:00 – 2021-07-03 23:55:00

Niort Deux-Sèvres

17è édition. Rdv aux musées du Donjon et Bernard d’Agesci : visites libres, animations et ateliers.

Au musée Bernard d’Agesci : Nuit des copistes à partir de 19h (croquer le musée, ses œuvres, son bâtiment) ; visite de l’atelier de restauration de peintures et arts graphiques, de 20h à 22h (sur réservation au 05 49 78 72 00) ; parcours « Coup de cœur », de 14h à minuit (partagez les préférences de l’équipe du musée parmi les collections).

Au Donjon : Nuit du Donjon de 19h à minuit (accès à la terrasse jusqu’à la tombée de la nuit) ; visite guidée sur l’histoire et l’architecture de l’édifice, de 20h et à 21h30 (sur réservation au 05 49 28 14 28).

