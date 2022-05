Nuit Européenne des Musées Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Nuit Européenne des Musées Nice, 14 mai 2022, Nice. Nuit Européenne des Musées Nice

2022-05-14 – 2022-05-14

Nice Alpes-Maritimes Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes en France et en Europe, selon les consignes territoriales et la situation sanitaire de chaque pays, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/41549742 Nice

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Ville Nice lieuville Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Nuit Européenne des Musées Nice 2022-05-14 was last modified: by Nuit Européenne des Musées Nice Nice 14 mai 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes