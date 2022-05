Nuit européenne des musées Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nuit européenne des musées Nevers, 14 mai 2022, Nevers. Nuit européenne des musées Musée de la Faïence et des Beaux Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers

2022-05-14 – 2022-05-14 Musée de la Faïence et des Beaux Arts 16 Rue Saint-Genest

Nevers Nièvre EUR Nuit Européenne des Musées à NEVERS.

– Musée de la Faïence et des Beaux-Arts : ouvert jusqu’à 23h. Entrée gratuite. A 18h : présentation du dispositif « la classe l’œuvre » par les élèves de l’Ecole La Barre Manutention.

A 20h, 21h et 22h : visites flash : dans les coulisses d’une exposition !

– Espace patrimoine du Palais ouvert jusqu’à 23h. Un médiateur accueille le public pour faire visiter le CIAP.

– Musée Archéologie du Nivernais de la Porte du Croux ouvert de 18h à 23h.

