Nemours Seine-et-Marne À cette occasion, venez écouter l’histoire du chevalier Gauthier Ier de Villebéon et de sa femme Aveline, contée par Sabine Richard.

Visite libre de l’exposition à la lueur des bougies. chateau.musee@ville-nemours.fr +33 1 64 28 27 42 https://www.nemours.fr/chateau-musee/ Rue Gautier 1er Château Musée de Nemours Nemours

