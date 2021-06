Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Nancy, 3 juillet 2021, Nancy.

Nancy Meurthe-et-Moselle Musée des Beaux-arts, Musée de l’École de Nancy, Villa Majorelle, Galerie Poirel, Église des Cordeliers, Museum Aquarium, Chateau de Montaigu.

La nuit de ce samedi 3 juillet, les différents musées de votre ville vous ouvrent leurs portes. Venez découvrir leurs collections d’un autre œil lors ces visites exceptionnelles. +33 3 83 85 30 01 https://musee-des-beaux-arts.nancy.fr/agenda-2192/nuit-europeenne-des-musees-22650.html?cHash=09eaf10a8ab18b919a270d418733f5e1 Nuit européenne des musées dernière mise à jour : 2021-06-26 par

