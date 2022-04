Nuit Européenne des Musées Musée portuaire Dunkerque Catégories d’évènement: Dunkerque

### **> MUSÉE :** A l’aide d’un livret, partez la découverte de notre parcours spécialement conçu pour l’occasion. Visite libre ### **> VOILIER DUCHESSE ANNE ET BATEAU-FEU SANDETTIÉ :** de 20h à minuit (dernières entrées à 23h30) Visite libre. ### **> PHARE :** de 20h à minuit (dernières entrées à 23h30) Attention 276 marches à monter ! Visite libre. Un temps d’attente est possible en fonction de l’affluence du public.

Entrée gratuite

Pour cette 18ème édition de la Nuit Européenne des Musées, le Musée portuaire se pare d’une douce lumière pour vous révéler des oeuvres et objets que vous n’aviez peut-être jamais remarqués. Musée portuaire 9 quai de la Citadelle 59140 Dunkerque Dunkerque Dunkerque Nord

