NUIT EUROPEENNE DES MUSEES-MUSEE MEDARD Lunel, samedi 18 mai 2024.

NUIT EUROPEENNE DES MUSEES-MUSEE MEDARD Lunel Hérault

Samedi 18 Mai Musée Médard Lunel A partir de 14h

Devenu au fil des années un succès, c’est un rendez-vous annuel à ne pas manquer ! Le musée Médard participe à nouveau à la Nuit Européenne des Musées.

Dans ce cadre, le musée a travaillé avec deux classes de CM1 de Lunel et l’artiste illustratrice Céline Pibre afin de créer une exposition collective autour des contes.

De 14 h à 17 h parcours d’énigmes Au pays des contes

Durée libre public famille à partir de 7 ans entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

De 16 h à 18 h 30 la classe, l’œuvre !

Présentation du musée et de l’exposition collective par les enfants des classes de CM1 de l’école Sainte Thérèse de Lunel.

Tout public entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

À 19 h déambulation contée avec la conteuse Ester Lucada

Depuis la romanité jusqu’à notre 3e millénaire, entre Provence et Languedoc, les mythes et légendes voyagent sur la Rose de tous les vents. Ils se tissent de bouche à oreille dans la farandole des langues.

Pour savourer les riches rêveries des Pescalunes, rien de tel que la clef de la langue d’Oc ! Laissez-vous conter les cultes des eaux mères, les farfadets des mas et l’origine des noms des marais de Camargue ! Les contes (occitan / français) d’Ester Lucada font parler le pays. Ils viennent de loin, ils vous parlent de vous et feront rêver demain aux petits et aux grands.

Durée 1 heure environ tout public entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

+ d’infos 04 67 87 83 95 www.museemedard.fr museemedard@ville-lunel.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

71 Place Martyrs de la Résistance

Lunel 34400 Hérault Occitanie

L’événement NUIT EUROPEENNE DES MUSEES-MUSEE MEDARD Lunel a été mis à jour le 2024-03-24 par OT PAYS DE LUNEL