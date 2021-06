Meung-sur-loire Musée La Monnaye Meung-sur-Loire Nuit européenne des Musées Musée La Monnaye Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

Nuit européenne des Musées Musée La Monnaye, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Meung-sur-loire. Nuit européenne des Musées

Musée La Monnaye, le samedi 3 juillet à 19:30

Le Musée La Monnaye de Meung-sur-Loire vous accueille pour une visite nocturne le 3 juillet de 19h30 à 22h30. Au programme : jeux de société, livrets jeux, visite libre des collections du musée ainsi que des expositions temporaires de photos. L’entrée est libre et dans le respect des mesures barrières.

Voir https://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/

Nuit européenne des musées au Musée La Monnaye Musée La Monnaye 22 Rue des Remparts, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée La Monnaye Adresse 22 Rue des Remparts, Meung-sur-loire Ville Meung-sur-loire lieuville Musée La Monnaye Meung-sur-loire