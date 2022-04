Nuit Européenne des musées Musée Jules Verne, 14 mai 2022, Nantes.

2022-05-14

Horaire : 18:00 00:00

Gratuit : oui Tous publics

Pour cette nouvelle édition de la Nuit Européenne des musée, profitez d’un accès libre et gratuit au musée Jules Verne de 18h à minuit ! Ponctuez votre visite par des interludes musicaux, puis profitez du spectacle son et lumière qui illuminera le musée à la nuit tombée. Jules Verne de NantesSpectacle son et lumièreLe Musée Jules Verne s’anime et s’illumine ! À travers les aquarelles de l’artiste Jean Bruneau, accompagnez Jules Verne dans ses déambulations nantaises. > Projection extérieure de la tombée de la nuit à minuit – Durée : 3 min – Présentation toutes les 10 min Visite libre du Musée et de l’exposition “En avant la musique !”Profitez de cette nocturne pour découvrir les collections du Musée Jules Verne et le parcours de l’exposition En avant la musique ! De Jules Verne à Claude Guillon-Verne. > De 18h à minuit En musiquePonctuez votre visite d’interludes musicaux interprétés par Jessica Goldring (chant) et Shiho Narushima (piano) et découvrez les oeuvres de Claude Guillon-Verne et Aristide Hignard. > De 19h à 21h

Musée Jules Verne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 72 52 https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html musee.julesverne@nantesmetropole.fr