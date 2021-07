Béziers Béziers Béziers, Hérault NUIT EUROPEENNE DES MUSEES – MUSEE FAYET Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

NUIT EUROPEENNE DES MUSEES – MUSEE FAYET Béziers, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Béziers. NUIT EUROPEENNE DES MUSEES – MUSEE FAYET 2021-07-03 18:30:00 18:30:00 – 2021-07-03 22:30:00 22:30:00

Béziers Hérault Dans le cadre de la Nuit Européenne des musées, le musée Fayet vous invite à une soirée festive grâce aux animations musicales du groupe « Frenchy but Jazzy » .

La soirée sera ponctuée par la présentation brève des collections.

Entrée libre. Dans le cadre de la Nuit Européenne des musées, le musée Fayet vous invite à une soirée festive grâce aux animations musicales du groupe « Frenchy but Jazzy ». La soirée sera ponctuée par la présentation brève des collections. Entrée libre. +33 4 67 36 81 60 https://www.ville-beziers.fr/culture/musee-fayet Dans le cadre de la Nuit Européenne des musées, le musée Fayet vous invite à une soirée festive grâce aux animations musicales du groupe « Frenchy but Jazzy » .

La soirée sera ponctuée par la présentation brève des collections.

Entrée libre. Musées de Béziers dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Étiquettes évènement : Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville 43.34259#3.21118