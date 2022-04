Nuit européenne des Musées : Musée Estrine Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Nuit européenne des Musées : Musée Estrine Saint-Rémy-de-Provence, 14 mai 2022, Saint-Rémy-de-Provence. Nuit européenne des Musées : Musée Estrine Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 Rue Estrine Saint-Rémy-de-Provence

2022-05-14 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-14 21:00:00 21:00:00 Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 Rue Estrine

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône Programme pour la Nuit Européenne des Musées :

• 18h30 : visite guidée de l’exposition temporaire Gérard Drouillet entre chien et loup (30 min)

• 20h : visite guidée des collections (30 min)



Entrée gratuite de 18h à 21h. Pour la Nuit Européenne des Musées, le Musée Estrine vous ouvre ses portes jusqu’à 21h. contact@musee-estrine.fr +33 4 90 92 34 72 http://musee-estrine.fr/ Programme pour la Nuit Européenne des Musées :

