Nuit européenne des musées : Musée en musique Dax, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Dax.

Nuit européenne des musées : Musée en musique 2021-07-03 – 2021-07-03 Chapelle des Carmes 11 bis rue des Carmes

Dax Landes

Dans le cadre de l’exposition temporaire » Les dessous des sous », plusieurs guitaristes se succèdent au cœur des collections.

Registre classique et sud américain avec Thomas Hervé de 19h à 20h

et jazz manouche avec le groupe Pepper Swing de 20h à 22h.

Visites commentées et parcours jeune public toute la soirée sauf lors des intermèdes musicaux.

