Nuit européenne des musées Musée du Patrimoine rural, Maison forte du Crest-Cherel, Ugine (73) Ugine, samedi 18 mai 2024.

Nuit européenne des musées avec BALANCEZ VOS AMES Samedi 18 mai, 20h00 Musée du Patrimoine rural, Maison forte du Crest-Cherel, Ugine (73) prix libre

La Nuit européenne des musées aura lieu le samedi 18 mai 2024. Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes…

Le duo BALANCEZ VOS AMES ! interviendra dans ce cadre au Musée du Patrimoine rural d’Ugine.

Deux mini-concerts prévus : 20h30 et 22h.

Et musique en itinérance toute la soirée…

Entrée du musée gratuite et concerts à prix libre.

Toutes les informations sur l’évènement : https://www.facebook.com/museeducrestcherel Le Musée du Patrimoine rural d’Ugine : collecte et sauvegarde du patrimoine local et sa mise en valeur par leur exposition au chateau du Crest-Cherel. Dans cette maison forte nobliliaire du XIIIe siècle sur 1200 m², exposition de plus de 1500 objets répartis dans 12 salles thématiques. ##### CONTACT

Marie-Claude FAVRE-COUTILLETTélèphone : 07.71.08.92.83Mail : musee.ugine@gmail.com

Musée du Patrimoine rural, Maison forte du Crest-Cherel, Ugine (73) 240, Allée du Crest-Chérel

