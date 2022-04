Nuit européenne des musées Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, le samedi 14 mai à 18:00

De 18h à 19h30, une trentaine d’élèves d’écoles élémentaires, collèges et lycées vous accueillent au musée, dans le cadre du dispositif national La classe, l’œuvre ! De 20h à 20h30, les danseurs du PESMD vous proposent une chorégraphie de Vaslav Nijinski sur le Prélude à l’après-midi d’un Faune de Debussy en écho à Contes au Pays d’Arcadie et Tableau dansant sur l’ouverture de l’opéra-ballet Pygmalion de Rameau. Et bien d’autres événements vous attendent tout au long de la soirée… !

Gratuit

De 18h à 20h30 différents évènements seront visibles au musée. Et bien plus encore tout au long de la soirée… Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 Cr d’Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux Mériadeck Gironde

