Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône Programme pour la Nuit Européenne des Musées :

À partir de 21h :

• Visite du musée à la lampe torche (pensez à prendre la votre)

• Sur la place Favier, “Nuit ♫4toilée”, réalisation d’une peinture en musique avec l’association “la Couverture Verte”



Entrée gratuite de 19h à 23h. Pour la Nuit Européenne des Musées, le Musée Estrine vous ouvre ses portes jusqu'à 23h. museedesalpilles@mairie-saintremydeprovence.fr +33 4 90 92 68 24 http://www.museedesalpilles.fr/

